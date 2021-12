Tot i que les vacunes s'han demostrat que, ara com ara, són el millor antídot contra la covid-19, s'està obrint pas un conjunt de medicaments que també poden ser útils per frenar al virus, sobretot allà on no arriben les vacunes. De fet, l'Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) va autoritzar a mitjan novembre els dos primers medicaments amb anticossos monoclonals: el Ronapreve, desenvolupat per Regeneron i Roche i el Regkirona, de la biofarmacèutica sud-coreana Celltrion.

Tots dos han demostrat la seva eficàcia per reduir els efectes greus de la covid i, per tant, les hospitalitzacions i defuncions. I, com a novetat, el Ronapreve es podrà usar també per prevenir la infecció, la qual cosa obre la porta a molts usos, com per exemple en pacients immunodeprimits, com trasplantats o malalts greus d'alguns tipus de càncer, en els quals les vacunes no fan efecte.

"Imaginem que tenim un familiar amb limfoma, que està en quimioteràpia i a la seva casa es detecta un cas de covid. En aquest mateix moment se li podria administrar el medicament i estaria protegit almenys durant un mes", ha explicat Alex Soriano, cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic, en la presentació de Ronapreve a Espanya. Si bé, ha reconegut que l'efecte com a profilaxi ha provat la seva eficàcia en qualsevol mena de persones i, per tant, també es podria utilitzar en altres casos.

Serà el Ministeri de Sanitat qui determini en quines situacions es pot prescriure i "probablement s'aprovarà un protocol, perquè arribi als pacients que el necessitin de forma ordenada i fluida", ha explicat Federico Plaza, directiu de Roche. A França es porta usant des de juny per a pacients hospitalitzats o ambulatoris contagiats atès que, segons els assajos, Ronapreve disminueix en un 70% l'hospitalització o mort i la durada dels símptomes a quatre dies. I, com a eina preventiva, en pacients immunodeprimits. En aquest cas els estudis han donat com a resultat que redueix el risc d'infecció simptomàtica en un 81%.

Plaza ha precisat que Ronapreve estarà disponible a Espanya "en poc temps", unes sis o vuit setmanes si les comunitats autònomes materialitzen els seus compromisos de compra.