Un mes després de la negociació sobre les esmenes a la totalitat dels Pressupostos Generals de l’Estat, que es va tancar amb el pacte d’una quota per a la producció, doblatge i subtitulació en català de productes audiovisuals, ERC assumeix ara que, de moment, aquest acord serveix per a poc. El principal objectiu, que el català sigui present a les principals plataformes de streaming, les més consumides, com Netflix, HBO i Amazon, queden fora del seu abast.

Un secret que, si bé els republicans no van propagar, sabent l’abast real, tampoc van fer res per frenar. Com tampoc ho va fer el Govern central, fins que ahir va fer saltar la llebre. Davant l’enrenou generat, a última hora de la tarda, el líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, va amenaçar de tombar la llei de l’audiovisual i, fins i tot, els Pressupostos si el Govern no posa les multinacionals en el camí del 6%. «Per a ERC la llengua és sagrada. És mal negoci tocar-nos amb això els nassos. Tot es pot anar a rodar», va advertir el republicà.

I és que l’executiu va aclarir els extrems del projecte de llei audiovisual que ja s’ha enviat al Congrés per tramitar-lo, i ho va fer en un punt clau, en què ERC ha posat l’accent en els últims mesos, en la protecció de les llengües cooficials . La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no ho va detallar en la seva exposició inicial a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i va evitar la pregunta directa de la premsa, però després fonts del seu entorn van precisar amb nitidesa el contorn de la norma i van rebutjar que pugui obligar multinacionals com Netflix, HBO i Amazon Prime Video.

Una via morta

No és possible, van justificar, perquè així ho imposa la Comissió Europea, i aquest punt no pot ser objecte de modificació via esmena al pas pel Congrés o el Senat. Així, els que sí que tindran l’obligació de crear obres en català, gallec i euskera seran els operadors nacionals, com Movistar+, Filmin, FlixOlé, MiTele -la plataforma de Mediaset- i Atresplayer -prestadora en streaming d’Atresmedia-.

Per descomptat, ERC no està satisfeta amb el projecte de llei audiovisual que ahir va aprovar el Consell de Ministres i ja anuncia que presentarà esmenes per millorar-lo. «Estem treballant-hi», apunten fonts republicanes. Altres no veuen tan segur que no afecti o bé que no es pugui aconseguir que es vegin afectades. Algunes fonts del partit fins i tot van admetre que coneixien aquesta impermeabilitat de les multinacionals.