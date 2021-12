Tot i que les vacunes han demostrat que, per ara, són el millor antídot davant de la Covid, s’està obrint pas un conjunt de medicaments que també poden ser útils per frenar el virus, sobretot allà on no arriben les vacunes. De fet, l’Agència Europea del Medicament (EMA) va autoritzar a mitjans de novembre els dos primers medicaments amb anticossos monoclonals: el Ronapreve, desenvolupat per les firmes Regeneron i Roche, i el Regkirona, de la biofarmacèutica Celltrion.

Tots dos han demostrat, en els assajos clínics, que tenen eficàcia per reduir els efectes greus de la covid i, per tant, les hospitalitzacions i defuncions. I, com a novetat, el Ronapreve es podrà usar també per prevenir la infecció, obrint la porta a molts usos, com per exemple en pacients immunodeprimits, com ara trasplantats o malalts greus d’alguns tipus de càncer, en què les vacunes amb prou feines fan efecte. Serà el Ministeri de Sanitat el que determini en quines situacions es prescriurà a Espanya i «probablement s’aprovi un protocol, perquè arribi als pacients que el necessitin de manera ordenada i fluida», va indicar Federico Plaza, directiu de Roche. A França s’utilitza des del juny per a pacients hospitalitzats.