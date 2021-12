Difícil pensar una millor estratègia per promocionar un llibre. Mariano Rajoy va reunir ahir al Casino de Madrid els dos personatges que estan oferint la millor trama d’aquesta temporada: Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado. Després de no coincidir públicament des del 19 d’octubre pel malestar sorgit arran de la lluita de poder pel PP de Madrid, els dos dirigents van assistir a la presentació de Política para adultos, el darrer llibre escrit per l’expresident.

El núvol de càmeres que esperaven els convidats no es recordava ni en els temps en què Rajoy era president del Govern. Els objectius buscaven un retrobament. I es va aconseguir aquesta imatge i alguns gestos de distensió, però tampoc gaires, els justos quan et conviden a un acte.