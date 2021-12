La irrupció de la variant òmicron ha afegit un element més de preocupació a una situació epidemiològica molt complicada a Europa a causa del repunt de casos de covid-19 que ha portat els governs europeus a imposar noves restriccions, inclosa la prohibició de vols amb set països del sud dÀfrica. Davant aquest panorama, la Comissió Europea va reclamar ahir als Estats membres que augmentin la vigilància davant de la nova variant, amb revisions diàries de les restriccions de viatge, i una accelerada urgent a les campanyes de vacunació i l’administració de la dosi de reforç a tots els adults. Segons Ursula von der Leyen, en aquestes circumstàncies és «comprensible» llançar el debat sobre la vacunació obligatòria.

«Tenim el 77% dels adults a la UE vacunats, el 66% de la població global. Això vol dir que un terç dels europeus no estan vacunats: 150 milions de persones. És molt. I no tothom es pot vacunar, hi ha nens molt petits o persones amb certes malalties, però la gran majoria pot», va alertar la presidenta de la Comissió Europea davant una realitat que no és homogènia i que preocupa cada vegada més Brussel·les. Mentre que en alguns estats membres el percentatge d’adults vacunats supera el 70%, a altres no arriba al 24%. I, el més preocupant, segons sosté la darrera anàlisi de l’executiu comunitari, en alguns països de la UE fins al 65% de la població més gran de 65 anys encara no té la pauta completa.

Per això, la Comissió Europea va tornar a fer una crida als governs perquè accelerin amb urgència les campanyes de vacunació, particularment de les persones no vacunades, així com l’administració de les dosis de reforç entre les persones que ja tenen la pauta completa , començant pels grups més vulnerables, per mantenir un nivell de protecció elevat davant de la variant òmicron.

L’exministra de defensa alemanya, metge de professió, va reconèixer que en aquestes circumstàncies és «comprensible i adequat» pensar com millorar els nivells de vacunació. «Si em pregunten per la meva opinió personal, cal debatre sobre la vacunació obligatòria a Europa», va insistir Von der Leyen.