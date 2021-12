Les incògnites que genera l’aparició de la variant òmicron del coronavirus han portat el Ministeri de Sanitat a recuperar la quarantena per als contactes amb un positiu d’aquesta variant i a accelerar la vacunació de les dosis extra i les dels nens, els vials dels quals començaran a distribuir-se a partir del 13 de desembre a tot Europa.

L’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 va ser actualitzada ahir amb la inclusió de la variant òmicron i determina el següent: «La confirmació del tipus de variant no sol estar disponible en el moment del diagnòstic, per la qual cosa la quarantena s’ha d’aplicar també a aquells casos en què hi ha sospita, bé per informació preliminar a través de PCR bé perquè el cas formi part d’un brot que inclogui casos de diferents variants».

A les darreres actualitzacions, es va establir que les persones que havien tingut un contacte amb un positiu de coronavirus no havien de fer quarantena si tenien culminat el procés de vacunació. Aquesta mesura s’emmarca en les incògnites científiques que sorgeixen al voltant de la nova variant de la Covid, com la capacitat de transmissió, la gravetat de les conseqüències o l’efectivitat de les vacunes existents, que necessiten setmanes per poder resoldre’s.

Sisena actualització

De fet, en la sisena actualització del document d’avaluació de les noves variants que fa el Ministeri de Sanitat d’una forma regular, s’explica que encara no se sap l’efectivitat de la vacuna davant aquests casos i que el risc de disseminació es considera alt.

Durant les últimes setmanes han arribat a Espanya procedents del con sud africà una mitjana de 75 viatgers diaris, fins que el 27 de novembre es van adoptar mesures addicionals de control per a l’entrada de viatgers procedents dels països de risc, segons recorda el document.