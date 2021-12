Els casos de Covid-19 relacionats amb la nova variant òmicron que s’han detectat fins a la data a Sud-àfrica han sigut «suaus», si bé el nombre de contagis identificats encara és baix per treure conclusions i la situació pot canviar en les pròximes setmanes, segons experts sud-africans.

«Els símptomes són suaus [...] D’aquí a dues setmanes podríem tenir una imatge diferent, però per ara és així», va indicar la doctora sud-africana Angelique Coetzee, presidenta de l’Associació Mèdica de Sud-àfrica (SAMA, per les sigles en anglès), en declaracions aquest diumenge a la cadena de televisió local Enca.

Segons l’opinió d’aquesta metge, en vista de què han observat els facultatius, la situació de moment no justificaria el «pànic» generat. Altres experts del país, no obstant, van incidir que és molt aviat per extreure conclusions atès l’escàs nombre de casos identificats. Els símptomes que ha descrit aquesta metge són lleus i van desaparèixer entre els dos i els cinc dies. Els pacients als quals els va ser detectada aquesta nova mutació van presentar «cansament, mal de cap i picor al coll», segons va explicar al diari italià ‘La Repubblica’. Tots els pacients «estan molt bé i cap ha presentat problemes dignes d’esment», va indicar l’experta, que, a més, va ressenyar que la lleugeresa dels símptomes va ser tant per als vacunats com per als que no estaven immunitzats.

«Les observacions dels metges clínics sobre el terreny són sempre importants i ens hi recolzem considerablement, però hem de ser cauts amb els informes primerencs que tots els casos d’aquesta variant són suaus», va puntualitzar l’especialista en malalties contagioses Richard Lessells, a través de les xarxes socials, després de les expectatives generades per Coetzee.

Lessells va posar èmfasi també que molts dels casos que està registrant aquests dies Sud-àfrica –en general, no específicament els ja identificats amb la variant òmicron– van ser entre persones joves.

«Amb això i amb la demora temporal (necessària) perquè les infeccions progressin cap a la malaltia severa i l’hospitalització, només podríem esperar veure l’impacte en les hospitalitzacions en les pròximes setmanes», va recalcar aquest expert a través de Twitter.