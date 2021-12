Un «acte de solidaritat nacional». Així qualifiquen les autoritats alemanyes les noves restriccions anunciades per fer front al repunt de contagis que pateix el país des de fa setmanes. El Govern federal en funcions de la cancellera sortint, Angela Merkel, el seu successor al càrrec, Olaf Scholz, i els governs regionals dels 16 estats federats van presentar ahir la bateria de mesures després de dies de negociacions. Entre elles, destaquen l’enduriment de les restriccions per a persones no vacunades, l’ampliació de les condicions per a la celebració d’actes públics, així com una sèrie de prohibicions acordades amb la vista posada a les celebracions nadalenques. Alhora, van acordar portar al Parlament una llei per imposar la vacunació obligatòria.

L’accés als comerços quedarà restringit a persones vacunades i recuperades del coronavirus. Els comerços de productes de primera necessitat -menjar, begudes, adrogueries i farmàcies- en queden exclosos. L’anomenada regla 2G pretén reduir la xifra de ciutadans no vacunats a espais públics tancats. Les persones que puguin demostrar una contraindicació respecte la vacuna i els menors queden exclosos de la norma. Per part seva, la lluita contra la covid pot allargar-se durant molt de temps i requerir una vacuna anual per mantenir a ratlla el virus. Així ho creu el Govern britànic, que ha adquirit 114 milions de dosis suplementàries per distribuir-les entre el 2022 i el 2023. La compra es va fer abans de ser identificada la nova variant òmicron, segons Begoña Arce. A Itàlia, l’alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, va signar una ordenança que implica que, a partir de demà i fins al proper 31 de desembre, serà obligatori fer servir la mascareta als carrers més cèntrics de la capital italiana, fins i tot a exteriors. Roma se suma així a diverses ciutats italianes que ja han adoptat la mesura, entre elles Milà, Bèrgam i Bolonya, al nord del país.