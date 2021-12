ERC no presentarà una esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l’Estat al Senat, malgrat la falta d’acord amb el PSOE sobre la llei audiovisual. Els republicans han descartat la possibilitat de presentar aquesta esmena -el termini per fer-ho finalitza avui a les dotze del matí- perquè argumenten que ja no ho van fer al Congrés dels Diputats i prioritzen continuar negociant la llei audiovisual per refer l’acord sobre les quotes del català a les plataformes.

ERC va avisar que podia vetar la tramitació dels comptes al Senat després que transcendís que la quota del 6% per a llengües cooficials al catàleg de les plataformes audiovisuals no afectava les que no tenen seu a Espanya. Davant d’aquesta advertència, dimecres van començar els contactes entre ERC i el PSOE per desbloquejar la llei audiovisual i es van emplaçar a continuar parlant sobre aquesta qüestió en els propers dies.