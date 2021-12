La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, va signar ahir el decret que permet prorrogar sis mesos, fins al juny del 2022, les diligències penals obertes contra el rei emèrit Joan Carles I per la Fiscalia del Tribunal Suprem, segons van avançar fonts fiscals a El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La signatura es va produir uns dies abans del 17 de desembre, dia en què caducaven els sis mesos per investigar un dels tres assumptes oberts al monarca emèrit pels fiscals de l’alt tribunal, que han sol·licitat i justificat una ampliació de les indagacions.

Ja fa uns dies fonts del Ministeri Públic van assenyalar aquesta possibilitat de pròrroga i van apuntar al gener com a data més adequada per fer l’arxiu de les actuacions, una decisió que ja està adoptada però que ara es veurà ajornada unes setmanes, atès que el nou termini no s’ha d’esgotar. Això permetrà a més allunyar l’impacte que sens dubte tindrà aquesta notícia del discurs de Nadal de Felip VI, que tindrà lloc només uns dies després.

La raó de la pròrroga és, en tot cas, de caràcter tècnic, i està relacionada amb documentació pendent de la comissió rogatòria remesa a Suïssa, que encara ha de lliurar algunes dades relatives a l’any 2015. Encara que els investigadors no esperen moltes novetats d’aquests documents, han preferit esperar a comptar amb tota la informació sol·licitada i han demanat a la fiscal general que prorrogui les actuacions.

La fiscalia va adoptar a principis de tardor la decisió d’arxivar les tres diligències de recerca que té obertes al rei emèrit, i ho va fer sense haver analitzat a fons la informació sobre possibles moviments delictius, atès que en aquell moment faltava la documentació esmentada de Suïssa.

Als documents de reclamació d’informació que s’han tramès a Suïssa i altres països es parla de fins a quatre delictes atribuïbles a l’emèrit: blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, suborn i tràfic d’influències. En relació amb aquestes possibles responsabilitats penals, són tres les diligències de recerca que, amb caràcter preprocessal, es mantenen obertes respecte el rei Joan Carles: el suposat cobrament de gairebé 65 milions en comissions per la construcció de l’AVE a la Meca; el presumpte ús per part del monarca i altres familiars de targetes de crèdit opaques amb càrrec a comptes en què no consten com a titulars, i l’existència d’un compte amb 10 milions d’euros a nom de l’excap d’Estat a l’illa de Jersey, un paradís fiscal.

Penalment irresponsable

Entre altres raons, per justificar el futur arxiu d’aquesta investigació s’argumenta que alguns dels presumptes delictes haurien passat quan Joan Carles I era penalment irresponsable, abans de la seva abdicació l’any 2014, que altres haurien prescrit i que hi ha una falta de pes probatori a la que s’han sumat dues regularitzacions fiscals per prop de cinc milions d’euros que tanquen la porta a atribuir-li la comissió de delictes fiscals.