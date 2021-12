El jutjat penal número 9 de Sevilla ha absolt Pablo Hasel dels delictes d'odi, injúries i coacció per uns tuits en què desitjava que s'estavellés l'avió del Betis perquè hi viatjava el jugador ucraïnès Roman Zozulya, a qui el raper acusava de «neonazi». En la sentència, la jutge afirma que, «amb independència de l'opinió que pugui tenir-se sobre la correcció i oportunitat dels tuits publicats per l'acusat, no concorren els requisits legals i jurisprudencialment establerts» per considerar comesos els delictes d'oci o injúries. Tampoc hi veu els elements necessaris per atribuir al raper un delicte de coaccions. L'acusació particular, representada per l'equip andalús, demanava per a Hasel dos anys i mig de presó i més de 12.000 euros de multa.

En uns tuits del 2017, Hasel acusava Zozulya de «neonazi» i va escriure que «si no fos perquè moririen pilots i hostesses, desitjaria que l'avió de la plantilla del Betis s'estavellés». Per aquests escrits l'acusació particular, representada pel Real Betis Balompié SAD, va demanar per a Pablo Hasel, durant el judici dos anys i mig de presó i més de 12.000 euros de multa. En canvi, la defensa del raper en va sol·licitar l'absolució. La Fiscalia no va formular cap acusació contra Hasel. En el judici celebrat el 17 de maig a Sevilla, el raper va declarar per videoconferència. Pel que fa als delictes d'odi i injúries, la jutge sosté en la sentència que «el dret a la llibertat d'expressió, que implica per descomptat la possibilitat de crítica, hauria d'exercitar-se, encara que lamentablement no sempre sigui així, amb respecte i tolerància a les idees d'uns altres, sense haver de recórrer, com passa en el cas jutjat, a expressions desafortunades i provocatives». «Però la veritat és que no tot excés verbal, ni tot missatge que desbordi la protecció constitucional, per aquest sol fet, ha de considerar-se constitutiu de delicte, oferint, en qualsevol cas, el sistema jurídic altres formes de reparació de tals excessos que no passen necessàriament per la incriminació penal», assenyala la sentència.

Així mateix, la jutge de Sevilla tampoc veu en els tuits de Hasel els elements necessaris per atribuir-li un delicte de coaccions. «No es distingeixen elements com ara l'ús de violència o intimidació, sense perjudici que la conducta desenvolupada per l'acusat hagi estat molesta o fins i tot inquietant per als querellants i tampoc s'acredita l'element de la violència intimidatòria projectada de manera directa per l'acusat sobre els mateixos per a forçar-los a adoptar un determinat comportament», afegeix la sentència.