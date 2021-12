La Comunitat de Madrid va informar ahir que un home de 62 anys, que ni ha viatjat ni ha tingut contacte estret amb cap persona que procedeixi de països del con sud d’Àfrica, s’ha convertit en el primer cas de transmissió comunitària de la variant òmicron i el tercer a la Comunitat de Madrid. L’home va presentar els primers símptomes el 29 de novembre passat i des d’aquell moment es troba realitzant l’aïllament al seu domicili, igual que el seu contacte convivent. De moment, el pacient presenta símptomes lleus i està vacunat amb les dues dosis d’AstraZeneca. Per part seva, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va descartar imposar a Espanya la vacunació obligatòria malgrat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va recomanar que els estats membres obrin el debat.

Paral·lelament, Catalunya va confirmar ahir els dos casos sospitosos d’òmicron que va anunciar dilluns. Es tracta de dos viatgers procedents de Sud-àfrica que van donar positiu a Catalunya. En total a Espanya ja s’han detectat sis contagis d’aquesta variant. «La seqüenciació de les dues sospites han donat positiu en òmicron», va explicar el conseller Josep Maria Argimon.

La Conselleria de Salut va anunciar, a més, que des d’ahir les persones de 60 a 64 anys poden demanar cita per a la dosi de reforç de la vacuna contra el coronavirus. Dimecres va obrir la de 65 a 69 anys. Com va explicar la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, aquestes terceres dosis seran de la vacuna de Moderna.

A més, la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, va demanar a la gent que demani cita per a la vacuna a la pàgina web destinada a aquesta funció. Craywinckel va sol·licitar a la gent que no es presenti als punts vacunals sense cita prèvia perquè «hi ha hagut dificultats per gestionar les cues».