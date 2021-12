Espanya ja té el vistiplau de la Comissió Europea al pagament de 10.000 milions d’euros del primer tram dels fons de recuperació del programa Next Generation EU sol·licitat el passat 11 de novembre. Brussel·les considera que el Govern de Pedro Sánchez ha complert les 52 fites i objectius acordats, fet pel qual Espanya es convertirà en el primer país de la UE a rebre el desemborsament, que se sumarà a la bestreta de 9.000 milions rebuts a finals d’agost. El Comitè Econòmic i Financer –que reuneix els representants dels 27 Estats membres– té ara un mes de termini per prendre la decisió final.

«Hem aconseguit una nova fita en la posada en pràctica del nostre pla de recuperació Next Generation EU. Segons la nostra opinió, ja hi ha un primer Estat membre -que és Espanya- que està preparat per rebre un pagament de Next Generation», i «això és perquè Espanya ha avançat molt en la posada en marxa del pla de recuperació», va celebrar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. «Felicito Espanya per haver aconseguit amb èxit les primeres 52 fites marcades en el pla de recuperació. Això inclou reformes importants per reforçar la resiliència de l’economia espanyola i equipar-la per al futur», es va sumar el vicepresident de l’executiu comunitari, Valdis Dombrovskis.

Tot i que amb diversos mesos de retard davant de les estimacions inicialment previstes, Espanya va presentar la sol·licitud el passat 11 de novembre després de constatar el compliment d’una sèrie de reformes en matèria de mobilitat sostenible, eficiència energètica, descarbonització, connectivitat, administració pública, qualificacions, educació, política social, investigació i desenvolupament, política laboral i fiscal o auditories. Tot i que Brussel·les disposava de dos mesos de termini per fer l’avaluació, els tècnics comunitaris han conclòs la seva anàlisi en només tres setmanes gràcies a l’«estreta cooperació» amb les autoritats espanyoles, que ha permès, segons el vicepresident, concloure l’examen «en un temps rècord».

«L’avaluació positiva és un reconeixement a Espanya per haver adoptat una gamma molt àmplia de reformes», va destacar per part seva el comissari d’assumptes econòmics, Paolo Gentiloni, sobretot «reformes per millorar l’educació i la formació, donar suport a les llars més» vulnerables i fomentar les qualificacions en matèria digital i la competitivitat de les pimes.