El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que el Congrés ha d’obrir una comissió d’investigació per aclarir si el Govern va «amagar» la pandèmia malgrat «conèixer la importància dels contagis» per «no acabar amb les manifestacions previstes per al 8 de març». Dit això, va avisar que si no es permet investigar en seu parlamentària, el seu partit sol·licitarà que «la Fiscalia d’ofici obri diligències contra els responsables públics que han pogut amagar informació».

La vicepresidenta Yolanda Díaz va assenyalar dijous que el 15 de febrer de l’any passat va convocar el seu equip del Ministeri de Treball per pensar mesures davant del coronavirus, atès que ja es veia que la pandèmia «fustigava fortament Itàlia» i que podia passar també a Espanya. Un dia després, Díaz va intentar efensar-se, va treure pit de la gestió del Govern davant la pandèmia, com va reconèixer l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i va acusar el PP de muntar una «gran polèmica artificial». Quan se li va preguntar a la vicepresidenta si les seves paraules havien causat malestar entre els seus companys socialistes de Gabinet, va seguir la consigna que després repetiria la portaveu, Isabel Rodríguez: que el 8 de novembre passat l’OMS va posar Espanya com a exemple en la lluita contra la covid. És exemple ara, va dir, i abans, a l’inici de la crisi pel coronavirus, «tot i les enormes dificultats per salvar vides i llocs de treball». «Em quedo amb allò que l’OMS ha dit que el meu país és exemple en la gestió de la pandèmia i de vacunació», va assenyalar. Díaz, visiblement tensa durant tota la roda de premsa, va carregar contra el Partit Popular, autor d’una «gran polèmica artificial». Va recordar que ja llavors el PP va demanar la seva compareixença i la de la llavors vicepresidenta primera, Carmen Calvo, «titllant el Govern d’alarmista». Sol·licitud que va ser retirada, va insistir Yolanda Díaz.