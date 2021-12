La Xarxa de Vigilància del Genoma Sud-àfrica (NGS-SA) conclou que les vacunes també actuen contra la covid greu provocada per la variant òmicron. Aquesta institució científica va presentar ahir els seus avenços preliminars sobre el nou cep a la Comissió de Salut del Parlament d’aquest país i, encara que necessita més temps per confirmar les seves tesis, van destacar a més que la prova PCR permet saber si el contagi és amb la nova mutació sense haver de segmentar el genoma.

Per part seva, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va assenyalar que «no hi ha dubte que la variant òmicron del coronavirus es propagarà com ho va fer la variant delta», i va demanar que els governs examinin acuradament les dades que recullen dins de les seves fronteres i avaluïn els seus riscos per prendre les mesures de contenció adequades. «Podem estar segurs que aquesta variant s’expandirà. Delta també va començar en un lloc i ara és la variant predominant», va explicar el portaveu de l’OMS, Christian Lindmeier. En tot cas, l’OMS va destacar que el món no ha d’entrar en pànic i va recordar que no han rebut cap informació que la nova variant hagi causat morts.