La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va fer ahir un primer pas per reformar el sistema de finançament autonòmic en remetre a totes les comunitats de règim comú la proposta del Govern segons el criteri de població ajustada. En aquest primer document per iniciar el debat sobre el nou model, l’executiu central planteja elevar el pes de la despesa sanitària i educativa, així com de la despoblació, en el repartiment dels recursos públics. En concret, la incidència de la despesa sanitària passaria del 38% al 40% o 45%, i la de la despesa educativa, del 20,5% al 25% o 30%.

En aquesta proposta, Hisenda planteja un càlcul de població ajustada, una de les variables del model de finançament que determina el repartiment dels recursos en funció de circumstàncies demogràfiques, socials o territorials, tal com estaven demanant comunitats infrafinançades, com la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia. En una primera reacció, la Conselleria d’Economia, encara que va admetre que estudiarà el document, va insistir en el missatge que «l’infrafinançament i el dèficit fiscal difícilment es podran corregir amb un nou model de finançament». De fet, el Govern de Pere Aragonès pretén mantenir-se el marge de la negociació del sistema de finançament, cosa que han criticat la resta de partits de l’oposició a Catalunya, amb el PSC al capdavant. Les mateixes fonts van assegurar que els criteris de població ajustada «no es corresponen amb la realitat de Catalunya», ja que «cal tenir en compte el percentatge real de població catalana sobre el conjunt de l’Estat, així com la paritat del poder adquisitiu i el cost de la vida i els serveis públics, entre altres qüestions». Pel que fa als serveis socials, la ponderació passaria del 8,5% actual a entre un 6% i un 10%. Dins d’aquesta variable, el padró de persones més grans de 65 anys pesaria entre un 80% o un 90%, i el dels aturats, entre un 10% i un 20%. L’actual model es basa només en els més grans de 65 anys, mentre que la proposta d’Hisenda divideix el grup en dos: un tram de 65 a 79 anys i un altre de més grans de 80. Això, segons Hisenda, «permet una millor adaptació a la realitat d’aquesta despesa». Pel que fa a la despesa a la resta de serveis, la ponderació baixaria del 30% a entre el 18% i el 22%. Les variables per garantir una prestació adequada de serveis i que no tenen relació amb la població passen d’una ponderació del 3% a entre el 3% i el 4%.