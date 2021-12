La Guàrdia Civil va informar ahir que ha detingut un home a Tenerife com a autor d’un delicte d’estafa per apropiar-se de donacions per a les víctimes del volcà de La Palma valorades en 15.000 euros i vendre-les a botigues de segona mà.

L’arrestat va oferir la seva ajuda a una associació benèfica de Tenerife per traslladar fins a La Palma els estris i el menjar que havia aconseguit recol·lectar. El suposat estafador es va fer passar per un gestor d’una falsa associació solidària i va aportar tres contenidors per carregar-los amb totes les donacions. Després de retardar-se el transport, l’associació afectada va contactar amb ell per conèixer els motius del retard, i va rebre com a resposta un vídeo en què es veia diverses persones fent una descàrrega i repartiment d’estris. Tot i això, les imatges eren antigues i no corresponien amb cap trasllat real a l’illa de La Palma.