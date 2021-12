La presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, ha reclamat als polítics "lleialtat constitucional", que al seu judici suposa, entre altres coses, complir els seus mandats fins i tot quan no s'està d'acord, respectar les majories i evitar una judicialització innecessària de la política.

En el seu discurs de l'acte central de l'aniversari de la Constitució, Batet ha assenyalat que els aniversaris de la Carta Magna permeten reconèixer el seu èxit al llarg d'aquests anys i el seu valor com a programa de futur per a fer d'Espanya "un Estat social i democràtic de dret", com a figura en el seu primer article, i com a guia de conducta per als polítics.

"La Constitució és expressió d'un consens fonamental, és referent de valors i principis en els quals sentir-se reconegut, és norma que exigeix respecte i compliment en les nostres accions i decisions i és programa de futur l'efectivitat del qual hem de perseguir en el desenvolupament de les polítiques que impulsem", ha destacat.

La política passa per circumstàncies difícils

La diputada socialista ha recordat que la Constitució de 1978 va encertar en apostar per "reconèixer i posar de manifest el paper essencial dels partits per a la nova democràcia espanyola", però creu que avui "l'activitat parlamentària, la política, passa per circumstàncies difícils" i que ara "els riscos principals per a la democràcia no són externs al parlament, sinó que provenen de la priorització de les dinàmiques d'enfrontament i exclusió respecte de les d'acord i integració".

Segons ha dit, el comportament dels polítics és "un factor fonamental" per al reforç de la democràcia i del sistema constitucional, però també per al seu qüestionament i per a l'allunyament dels ciutadans. "La política i els polítics tenim una especial responsabilitat en temps de crisi", ha dit, criticant especialment les receptes simples del populisme, que comporta el risc de deslegitimació de les institucions.

Enfront d'això, Batet crida els polítics a "cuidar el pacte" constitucional, prolongant-lo amb nous acords i desenvolupant el projecte de futur que representa la Carta Magna en assumptes com la igualtat efectiva, el reconeixement de la discapacitat o la lluita contra la violència masclista.

Discutir la constitució suposa situar-se per sobre d'ella

Però també els exigeix recuperar la "lleialtat constitucional" com a "autoexigència" diària, especialment per als qui creïn en l'acord. I això suposa, d'entrada, complir els mandats constitucionals inequívocs, fins i tot quan s'estigui "en desacord amb les obligacions constitucionals i legals": "Qui discuteix el compliment de la Constitució pretén situar-se per sobre d'ella", avisa.

I igualment implica "reconèixer la legitimitat de l'altre i les seves propostes", però sent consent de la posició de cadascun. "Assumir que a vegades les opcions pròpies resulten majoritàries i en unes altres han de limitar-se a ser l'alternativa minoritària --ha dit--. Ser lleial a la Constitució és acceptar la legitimitat del triomf de l'altre i assumir-lo, amb l'esforç d'arribar a acords mitjançant la discussió i el debat".

Finalment, critica l'obstinació per "convertir el debat polític en constant retret d'inconstitucionalitat, perquè dins de la nostra norma suprema hi ha múltiples opcions polítiques". "Judicialitzar innecessàriament la política comporta polititzar la justícia, però sobretot porta a desconèixer l'espai deliberatiu propi de tot sistema polític democràtic", opina.