Ethan Crumbley, de només 15 anys, va entrar dimarts a l’Escola Secundària Oxford d’Oakland, a l’estat de Michigan, i va començar a disparar. Va matar quatre persones i en va ferir set més. Va entrar en un lavabo de l’escola amb una motxilla i va sortir sense la bossa però amb una pistola a la mà. Es va lliurar quan va arribar la policia i ara s’enfronta, entre altres, a quatre càrrecs d’homicidi en primer grau. Quatre dies després, el congressista republicà Thomas Massie va compartir a les xarxes socials la seva felicitació de Nadal. Apareix amb la seva família somrient i al costat de l’arbre de Nadal, tot molt previsible. El que descol·loca, més encara amb la tragèdia de Michigan tan recent, és que tots apareixen amb una arma a les mans, concretament rifles d’assalt. I per rematar, el «christmas» inclou un missatge per al Pare Noel: «Si us plau, porta munició».

Massie, membre de la Cambra de Representants dels Estats Units per l’estat de Kentucky des del 2012, va publicar la foto el mateix dia que els pares de Crumbley eren arrestats per la seva responsabilitat en la massacre, ja que ells van comprar la pistola al seu fill quatre dies abans i van desatendre els advertiments de l’escola sobre el comportament erràtic del jove. A la postal nadalenca de Massie apareix la seva dona Rhonda Howard i els seus quatre fills. La imatge, com s’esperava, i com potser desitjava el mateix polític republicà, ha generat una onada d’indignació. El gener de 2018, l’Associació Nacional pel Dret a les Armes va premiar el congressista Massie per la seva lluita a favor seu.