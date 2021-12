La Direcció de Salut Pública ha notificat un brot de coronavirus entre professionals de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Regional de Màlaga que van acudir fa uns dies a un dinar de Nadal en un local de Teatinos, que s’ha saldat ja amb 68 casos positius, segons ha pogut saber ‘La Opinión de Málaga’, diari que pertany al mateix grup que Diari de Girona, si bé l’hospital afirma que només hi ha 22 casos confirmats.

La majoria dels professionals són asimptomàtics i només alguns presenten un quadro de constipat lleu gràcies a l fet que tots estan vacunats, fins i tot amb la tercera dosi de record, seguint les directrius de les autoritats sanitàries andaluses.

El brot es va detectar després de fer les diverses proves als sanitaris, que estan guardant la seva preceptiva quarantena tal com marca el protocol.

Celebració nadalenca

Segons diverses fonts, a la celebració nadalenca hi van anar més de 170 persones d’aquest servei que en total componen entre 250 i 300 professionals.

Tots els casos positius s’han de mantenir deu dies aïllats i no han de tornar als seus llocs de treball fins que obtinguin una nova PCR amb resultat negatiu.

Aquesta situació i el fet que el brot s’hagi detectat en el transcurs del pont de la Constitució ha obligat a desplaçar personal d’Urgències per cobrir les baixes del personal de l’uci, segons el delegat sindical d’UGT a l’Hospital Regional Carlos Bueno, dada que l’hospital nega, però no descarta que es produeixi «en el moment que sigui necessari».

«Això és una cosa habitual quan passen imprevistos com aquest i, a sobre enmig d’un pont en què bona part del personal se n’ha anat de vacances. Durant aquesta pandèmia els professionals sanitaris han donat el 200% i s’han cobert els uns als altres les vegades que ha fet falta sense la menor queixa, i així ho continuen fent», explica Carlos Bueno.

Es desconeix si és òmicron

Tot i que encara no hi ha notificació que algun d’aquests casos responguin a la nova variant òmicron, «el fet que hagi sorgit un brot entorn d’una celebració nadalenca protagonitzada per sanitaris ens hauria de fer reflexionar sobre la conveniència de fer aquest tipus de celebracions. Tot i que em consta que els assistents a la celebració van prendre mesures, el virus segueix aquí i no s’ha de baixar la guàrdia», explica el delegat sindical d’UGT a l’Hospital Regional.

«És necessari mantenir la distància, és imprescindible l’ús de la mascareta a l’interior i s’ha d’utilitzar als espais exteriors on hi hagi aglomeració de persones. Cada vegada es veu més gent sense mascareta en espais oberts, com a les portes de les escoles o per veure els llums de carrer Larios, en situacions en què la gent està molt junta, fet que afavoreix la transmissió del virus», insisteix Carlos Bueno.

El fet que bona part de la població estigui vacunada està afavorint que els efectes del virus siguin lleus, al contrari del que està passant en altres països europeus en aquests moments. «A l’uci del Regional ara mateix tenim set pacients Covid i a les plantes d’hospitalització hi ha 14 persones ingressades pel virus gràcies a la vacuna, però no podem baixar la guàrdia, perquè el virus segueix aquí i no s’atura davant de ningú», explica el sindicalista, que afirma que «no s’han de criminalitzar els professionals sanitaris perquè això mateix li pot passar a qualsevol. El que cal fer és prendre les mesures perquè no torni a passar», afirma.