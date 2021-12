A Castroverde de Campos (Zamora) hi ha dos personatges famosos. Molt famosos. El primer, Diego de Ordás, que fa cinc segles va formar part de l'expedició d'Hernán Cortés en la conquesta de Mèxic, i al qual el poble ha dedicat un monument en la plaça del Consistori amb el seu bust disposat sobre una espècie de petita piràmide asteca.

El segon, el seu alcalde, Cecilio Lera, de 68 anys, hostaler de prestigi en el seu moment -al seu restaurant hi va acudir José Luis Rodríguez Zapatero quan era president del Govern, entre altres personalitats-, primer edil entregat i mediàtic des de 1979 -va portar el poble a la fama el 2010 després de nomenar fill adoptiu a Barack Obama-, i veí de sang calenta. Molt calenta.

Una orella esdentegada, resultat d'una mossegada en una baralla amb el Ruso, li va quedar com a record d'aquest caràcter explosiu [després de la batussa, ocorreguda "fa ja molt temps", va portar el tros d'orella embolicat en un tovalló a l'Hospital Clínic de Zamora, però ja no van poder fer-hi res]. Va ser un dels molts altercats en els quals s'ha vist embolicat, diuen al poble. "Tenia el dia 27 un altre judici perquè li va pegar a un que li va dir no sé què d'un carrer", revela un veí que prefereix no donar el nom. Com la majoria. No vagi a ser.

Com a bon famós, Lera té els seus detractors -"sempre ha estat un superb i un bregues"- i els seus defensors -"ha fet molt pel poble, però molt, aquí el que va tenir el que cal tenir per a assumir l'Alcaldia quan va començar la democràcia va ser ell"-, però els dos bàndols coincideixen en alguna cosa.

"Portava ja una temporada de carnestoltes", ve a resumir un paisà major familiar seu per a dir, en un joc de paraules eufemístic, que es passava de la ratlla amb l'alcohol, la qual cosa li va portar a protagonitzar nombrosos incidents.

"Mira, jo no li guardo rancor", assegura Agapito Modroño, activista polític de Villalpando que va denunciar a Lera als 90 per donar-li cops de puny i puntades després de discutir per una polèmica per una subvenció. Van condemnar a l'alcalde a pagar-li 200 euros. "Passat el temps vam fer les paus. I les coses cal dir-les com són. Ell ha estat tota la vida cercabregues per coses de la beguda, però té bon cor. Fixa't, que va tenir molts anys acollit a un nen sahrauí...".

"Està borratxo dia si dia també", coincideixen diversos dels seus coneguts. Alguns admeten que ja en creuar-se amb ell de primeres sabien quin "humor" gastava aquest dia i, si era d'aquests dies, era millor no creuar paraula amb ell.

L'últim d'aquests incidents va acabar amb els seus ossos a la presó de Topas dimarts passat, acusat d'un delicte d'inducció a la prostitució a una nena del poble de 14 anys, tal com va avançar en exclusiva LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La petició de presó provisional sense fiança la va fer el mateix fiscal i la jutgessa de Villalpando li va concedir per risc de reiteració delictiva, pels seus antecedents i davant la impossibilitat de garantir que pogués influir en la víctima o els testimonis, segons fonts consultades del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

Expulsat del PSOE

Amb Lera, plou sobre mullat. El PSOE, partit al qual va pertànyer durant quatre dècades i amb el qual va obtenir deu majories absolutes, el va expulsar a principis de 2020 després de denunciar-lo la seva llavors dona per amenaces en l'àmbit de la violència domèstica.

Per aquests fets va ser condemnat el passat 19 d'abril, segons fonts jurídiques, però no va complir pena perquè se li va aplicar l'eximent d'alcoholisme. Se li va imposar, això sí, una ordre d'allunyament de la seva exparella de 80 metres i l'obligació de sotmetre's a un tractament de desintoxicació durant dos anys. A la vista dels fets està que no ho hauria complert. A més, aquest mateix novembre es va saltar l'ordre d'allunyament, que, després d'una altra vista amb la jutge, li va ser ampliada a 160 metres.

"Jo no sé si és que va creuar la medicació [del tractament] amb l'alcohol, o què", tractava de raonar sobre l'ocorregut un altre veí, a primera hora del passat divendres, quan la serena es ficava fins i tot en els ossos en aquest poble reflex de l'Espanya buidada.

La diàspora ha deixat a la vila, on encara queden moltes cases aixecades amb la tradicional tova de fang i palla, en 285 habitants, segons les dades de l'últim INE, quan en la dècada dels 60 fregava els 2.000. Cada vegada menys gent es dedica a l'agricultura, de secà, i la ramaderia, abans abundant, ara és a penes testimonial.

Al poble hi ha una farmàcia, un supermercat, una fleca, dos bars -El Bolonia i L'España-, i un estanc on un pot trobar no sols tabac, sinó càntirs de fang a 15 euros, begudes alcohòliques o roba interior d'Abanderado, entre moltes altres coses. "Jo és que no sóc d'aquest poble, poc sé", s'excusa la dependenta, que posa cara de circumstàncies en preguntar-li per l'alcalde.

En un dels dos bars va ser on van ocórrer els fets el 24 de novembre. Va ser al voltant de les quatre de la tarda, quan Cecilio Lera hauria seguit a la menor, després que abandonés l'establiment en el qual tots dos estaven. L'alcalde li hauria ofert 200 euros a canvi de tenir sexe amb ell. Segons va revelar aquest dissabte LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Cecilio vindria assetjant des de fa mesos a la nena, la família de la qual mantenia amistat amb l'alcalde des de fa molt temps.

Cuiner a França

Al bar Espanya, davant de la casa de l'alcalde, que en el seu moment va ser la fonda El Labrador, on Cecilio, que va treballar en la seva joventut en restaurants de França i Suïssa, brodava els plats de caça i de cullera -diuen que els colomins estofats eren el més bo-, ningú deixa obra boca. Pel Labrador van passar coneguts polítics, artistes i periodistes, entre ells Carlos Herrera, o l'expresident de la Junta, Juan Vicente Herrera.

Diversos paisans prenen el cafè i xerren de coses domèstiques, sense importància, en veu alta, atents al moviment del forà. El cambrer, que té decorat el bar amb una samarreta i objectes de l'Athletic de Bilbao, s'encongeix d'espatlles en preguntar per l'alcalde.

Pocs en la localitat s'atreveixen a saltar-se aquest silenci autoimposat de primeres, encara que després, si no hi ha ningú al voltant, alguna cosa expliquen. "Tot va començar quan es va divorciar, farà uns dos anys, la nora va tenir-hi molt a veure... el van expulsar de la família. Si és que ha tingut sempre molt mal beure", relata una persona que coneix a la família molt bé.

Al poble es comenta que la seva exdona i el seu fill, Luis Alberto, reconegut xef no sols a la província sinó en tota Castella i Lleó -el seu restaurant Lera, als afores del poble, té dos sols Repsol-, caminen molt apesarats per l'ocorregut. Una vegada més. Fa temps que no volen saber res d'ell.

Tot això podria afectar la trajectòria del jove cuiner, conegut al poble per ser "molt bona gent, molt tranquil", a més d'un cuiner "boníssim" al qual aviat podrien reconèixer amb una estrella Michelin. Per les taules del restaurant de Luis Alberto, format amb Arzak o Irizar, passa cada any, entre altres, David Muñoz, xef de DiverXo, amb la seva parella, Cristina Pedroche, a celebrar l'aniversari d'ella.

L'ocorregut ha provocat un terratrèmol al petit Ajuntament, el pressupost anual del qual a penes supera els 400.000 euros i on el primer edil i els regidors només cobren per ple [50 euros per una sessió al mes]. Divendres passat, a porta tancada a causa de la Covid i a "les circumstàncies excepcionals" viscudes, segons un paper disposat a l'entrada del Consistori, es va celebrar el ple on es va formalitzar que les funcions d'alcalde, en "substitució per absència" de Lera, l'assumirà el primer tinent d'alcalde, Diodoro Conde.

En sortir ningú va fer declaracions i de fet l'alcalde en funcions va esperar un temps per a sortir d'allà sense creuar-se amb ningú. "Cal seguir endavant", comentava Rosana Hernández, una de les dues edils del PP a la localitat, resident a Zamora capital, ja que els populars sempre han trobat problemes per a presentar a algun veí que rivalitzés contra la màquina electoral que és el cuiner. Els edils del PSOE (quatre) tampoc es van plantejar apartar a Lera amb una moció de censura.

El ple va ser celebrat en un petit saló presidit per cinc banderes -la del poble, la de Zamora, la de Castella i Lleó, l'espanyola i l'europea-, a més d'un retrat de Diego de Ordás, i diversos quadres d'agermanament amb ciutats espanyoles i sud-americanes, a més d'un globus terraqüi i altres objectes antics.

"Treballa com si anessis a viure sempre i viu com ai anessis a morir demà", diu un cartell al despatx de l'alcalde

"Jo no faig declaracions", deia el secretari després d'afirmar una mica atabalat que havia rebut "moltes" trucades de mitjans de comunicació durant tota la setmana. Al despatx de l'alcalde, al costat d'un quadre a l'oli que recreava al poble, un foli enganxat a la paret amb aquesta frase: "Treballa com si anessis a viure sempre i viu com ai anessis a morir demà". Allà va col·locar el lema l'alcalde no fa gaire.

A poc a poc el poble va assumint l'ocorregut, però és cert que és complicat trobar a algú que no admeti la tenacitat de Cecilio per millorar el municipi. Uns parlen de les ajudes que va aconseguir per a canviar les danyades teulades i les bigues de les cases; uns altres de la carretera que va aconseguir que asfaltessin des de Villamayor de Campos, "que si no continuaria sent un camí de terra"; uns altres de la recent reforma del barri de la Ronda... "Sempre que li demanaves ajuda te la donava", apunta una altra veïna.

Encara que molts admeten que va ser una sobrada dedicar-li un parc a Barack Obama -"això, quina bobada"-, diu un veí de la 3a edat-, l'alcalde va aconseguir, això sí, treure al poble en molts mitjans de comunicació. "Pel seu defensa a ultrança de la pau", defensava la declaració de fill adoptiu de Castroverde per a l'ex president dels EUA, la foto del qual decora un enorme cartell a la sortida del municipi, enfront d'uns pollancres que llueixen ja orfes de fulles. Uns altres li atribueixen que ho va fer per a tenir "publicitat" gratis per al seu restaurant.

Hi ha qui continua pensant en el municipi que Cecilio és víctima d'una cacera política i que va ser el PSOE qui va filtrar la seva detenció, entre altres coses perquè va fer costat públicament a Susana Díaz en les primàries contra Pedro Sánchez. "Són uns mediocres, Fagundez [secretari general dels socialistes a Zamora] i Tudanca [secretari general del PSOE a Castella i Lleó]. Cecilio ha sortit mil vegades per bé als mitjans de comunicació, i ara han fet això per a fer-li mal, per a posar-li la punta", deixava anar un altre familiar de l'encara alcalde, que ho continuarà sent mentre no abandoni motu proprio l'acta o sigui condemnat.

"El que li ha passat és que abans tenia molts amics, quan era conegut i estava en el PSOE, i ara que ja no és res l'han deixat sol, tots han desaparegut", resumeix a manera de corol·lari un altre paisà que el coneix de tota la vida i evita donar el seu nom. Com la majoria.