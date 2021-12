El Papa va instar ahir a no deixar que el mar Mediterrani es converteixi en un «desolador Mare Mortuum», en la visita a l’assentament de Mitilene, a l’illa grega de Lesbos, on viuen 3.000 migrants, el que el converteix en el camp més gran de refugiats d’Europa. «No permetem que es transformi en el mar de l’oblit. Els ho suplico: Aturem aquest naufragi de civilització», va dir, tot lamentant que el Mediterrani s’ha convertit en un «fred cementiri sense làpides». Segons càlculs de l’OIM (Organització Internacional de la Migració) el 2021 més de 1.650 persones han mort ofegades al mar Mediterrani.

Francesc va criticar les actituds dels que «arrosseguen l’opinió pública fomentant la por a l’altre» i va instar a superar el «cínic desinterès» que condemna a la mort els que són als marges. «Per què no es parla de l’explotació dels pobres o les guerres oblidades i generosament finançades o dels acords econòmics que es fan en perjudici de la gent?», va exclamar. Avui fins i tot «s’escolta la proposta, com a solució, de l’ús de fons comuns per construir murs i filats», va denunciar el Pontífex. Després de gairebé dos anys de pandèmia, encara «tot sembla terriblement opac pel que fa a les migracions», va continuar, en criticar també els països europeus que no són a la primera línia de l’acollida. «Persisteixen a tractar el problema com un assumpte que no els incumbeix», va afegir.