Anòsmia i agèusia són dues paraules que turmenten Blair Bowman. Aquest jove escocès, que treballa com a tastador de whisky, viu reclòs a la seva llar a Edimburg des que va esclatar la pandèmia per la por de patir qualsevol d'aquests dos símptomes associats a la Covid: la pèrdua de l'olfacte i del gust. Per a Bowman, l'aïllament preventiu és «la seva decisió» i, com a tal, és «feliç de fer-ho» perquè «hi continua havent risc». Aquest escocès de 31 anys ajuda gent de tot el món a «trobar increïbles whiskys: «Durant molts anys he viatjat per Àsia, Amèrica, Europa... tot el món» i ja havia planificat el 2020 destinacions com la Xina, el Japó o Dubai», però «òbviament tot això va haver de ser cancel·lat». Actualment, treballa assessorant els seus clients a través de videotrucades: «Imagina que un dels símptomes fos quedar-se cec. Artistes, fotògrafs, dissenyadors..., ningú dins d'aquesta indústria» desitjaria «córrer cap risc d'agafar el virus».

Des del març del 2020 les seves reunions de treball són telemàtiques: amb els tastos «enviem al client les mostres, i llavors puc ajudar-los», explica Bowman, que presumeix d'una important cartera de clients entre ambaixadors i membres de la reialesa. «Sóc increïblement afortunat per tenir una feina que no sento com a treball», afirma. «Abans cobrava per viatjar al voltant del món i parlar sobre whisky; ara igual, però assegut a casa».