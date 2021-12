Tres joves van morir ahir en un greu accident de trànsit a Palma de Mallorca. Les víctimes, de 23 i 24 anys, van morir a l’acte quan el cotxe va sortir de la carretera en un revolt i es va estavellar contra una tanca i un arbre. Les primeres indagacions de la Guàrdia Civil apunten a un excés de velocitat del vehicle com a causa principal del sinistre, que va obligar a tallar la carretera durant dues hores. Els fets es van produir al voltant de dos quarts de nou del matí al quilòmetre 15,7 de la carretera MA-12, a prop del desviament cap a Son Serra de Marina. Alertats per diversos testimonis, van acudir tres ambulàncies de l’Ib-Salut, patrulles de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Santa Margalida, dotacions dels Bombers de Mallorca i voluntaris de Protecció Civil. Els equips d’emergències van comprovar que hi havia tres joves atrapats a l’interior del cotxe. Els bombers van alliberar les víctimes i els efectius sanitaris només van poder certificar la seva mort.