Els Estats Units van confirmar ahir que no enviaran cap representant diplomàtic als Jocs Olímpics d’Hivern de Pequín 2022, com a protesta pels abusos dels drets humans al gegant asiàtic, encara que els atletes nord-americans sí que participaran a la cita. La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va atribuir la decisió al «genocidi i els crims contra la humanitat que persisteixen a la regió nord-occidental xinesa de Xinjiang, així com altres abusos de drets humans» a la Xina.