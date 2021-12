El líder antivacunes d'Àustria, Johan Biacsics, ha mort als 65 anys després de contagiar-se de covid al novembre. Biacsics va ingressar a l'hospital de Viena per dificultats respiratòries provocades pel virus, però es va negar a rebre tractament mèdic i va demanar l'alta voluntària. Una vegada fora de l'hospital, va començar un mètode que consistia en la combinació d'infusions i edemes de diòxid de clor que no van fer cap efecte.

Poc després, el seu estat de salut va empitjorar i la seva família va telefonar a una ambulància per a portar-lo de tornada a l'hospital. En aquesta ocasió, els metges ja no van poder fer res per ell i va morir dos dies més tard.

Campanya a les xarxes socials

Els seguidors de Biacsics han omplert el seu mur de Facebook amb missatges en els quals denuncien que podia haver estat enverinat. A més, la família ha començat una campanya a les xarxes socials on expliquen que “oficialment entrarà a les estadístiques de les víctimes de covid, però nosaltres sabem la veritat” i acusen els metges d'haver-ho assassinat.

Tan sols dues setmanes abans de la seva mort, Biacsics havia encapçalat una manifestació antivacunes a la capital austríaca.

Antivacunes penedit

La mort de Biacsics contrasta amb l'actitud del exlíder antivacunes italià, Lorenzo Damiano, qui també s'ha contagiat i ha estat ingressat en un hospital. Però, en aquesta ocasió, ell ha mostrat el seu penediment per no haver-se vacunat abans.

"Clarament la meva visió ha canviat, estic llest per a dir-li al món l'important que és seguir col·lectivament la ciència, la que et cura i et salva", ha explicat el líder del moviment 'No Vax' a Itàlia.