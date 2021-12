El president de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, va anunciar ahir que informarà la policia perquè investigui sobre restes de cocaïna trobades a diversos lavabos del Parlament britànic. Hoyle va assenyalar que espera que s’apliqui la llei de manera «completa i efectiva», després que el diari The Sunday Times hagi revelat que onze dels dotze lavabos analitzats al palau de Westminster van donar positiu per restes de droga.

«Les informacions sobre consum il·lícit de drogues al Parlament són profundament preocupants i les elevaré amb urgència a la Policia Metropolitana aquesta setmana», va explicar el president de la cambra baixa.

Hoyle va suggerir que contempla la possibilitat d’utilitzar gossos ensinistrats per detectar substàncies il·legals dins del Parlament. Els llocs on s’han trobat rastres de cocaïna estan repartits per tot l’edifici, i inclouen els serveis mixtes a una de les zones de premsa, així com lavabos d’homes i dones propers al despatx del primer ministre, Boris Johnson, i el seient del president dels Comuns.

The Sunday Times assegura que «moltes fonts han descrit consum ocasional de cocaïna per part d’un grup de diputats».