El jutge de l'Alt Tribunal de Justícia de Londres, Matthew Nicklin, ha de dictar sentència i decidir en els pròxims dies o setmanes si Joan Carles I té o no immunitat per a ser jutjat per la justícia anglesa. A fi de resoldre aquesta qüestió, Nicklin haurà de determinar entre altres punts si el rei emèrit continua formant part de la Casa Reial, un assumpte en disputa.

La segona i última sessió de la vista preliminar ha estat centrada en les al·legacions de James Lewis, l'advocat de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Com ja va anticipar en la seva intervenció del dilluns, el lletrat insisteix que un sobirà, per ser considerat com a tal, ha de ser Cap d'Estat, cosa que el demandat evidentment no ho és des del moment en què va abdicar, en el 2014. “L'únic cap d'Estat i sobirà és Felip VI”, va afirmar. Joan Carles I no forma part de la Casa Reial i l'actual monarca “ha pres distància del seu pare”. El lletrat també ha subratllat que el rei emèrit no té responsabilitats públiques, ni rep assignació de la família reial i resideix a Abu Dhabi.

Actes il·legals a Londres

L'advocat de Corinna sosté a més que el demandat va actuar contra la seva examant com a “individu privat” i com a individu privat va cometre actes il·legals al Regne Unit, havent realitzat diverses visites a Londres. Lewis va tractar d'entrar en el contingut de la demanda. Va esmentar l'entrevista mantinguda per l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, i Corinna en un hotel londinenc, les suposades pressions sobre ella d'amics comuns, la proposta de matrimoni de qui encara estava casat amb la reina Sofía. Tot això ho va qualificar d'“actes privats ocorreguts a Londres”.

El jutge va tallar el rumb que prenia la presentació. Va dir estar “preocupat” en entrar en “particularitats del cas”, de les quals “de moment no veia necessitat”. Va al·ludir a l'exposat per Lewis com “una narrativa”, d'actes que ocorren o no, i va recordar que la definició d'assetjament, de la qual està acusat el demandat “ha de ser presa acuradament”

El que el magistrat vol dilucidar és si Joan Carles I té immunitat 'ratione personae' (“per raó de la persona”). Dit d'una altra manera, immunitat per ser qui és. D'acord amb l'advocat Daniel Bethlehem, que representa al que va ser rei d'Espanya, aquesta immunitat persisteix fins i tot després de l'abdicació del monarca, ja que continua sent membre de la Casa Reial i sobirà.

Lewis, en canvi, creu que la defensa ha creat “una altra categoria de sobirà, d'un tipus que no consta en les lleis internacionals”, perquè en la majoria d'Estats on hi ha monarquia el sobirà és el cap de l'Estat. “No hi ha una categoria diferent d'un sobirà que no sigui Cap d'Estat”.

Angoixa, humiliació i estigma

Corinna zu Sayn-Wittgenstei va tornar a ser present en la vista, com va ocórrer en la jornada anterior, prenent notes amb el seu equip de tot el que es deia. L'examant del rei, de 57 anys, reclama una compensació, no quantificada però sens dubte milionària, pels danys que li han causat el presumpte assetjament i calúmnies del Joan Carles, com a “ansietat, angoixa, humiliació i estigma social”.