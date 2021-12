El Congrés xilè ha aprovat aquest dimarts un històric projecte de llei que permet casar-se a les persones del mateix sexe, una iniciativa que es va començar a revisar fa més de quatre anys i que és un dels grans anhels del col·lectiu LGTBI del país i una iniciativa que es va començar a revisar fa més de quatre anys.

La proposta ha estat revisada a la Cambra Baixa a la tarda, on s'ha aprovat per 82 vots a favor, 20 en contra i 2 abstencions en una memorable sessió que va acabar amb aplaudiments. Hores abans, havia obtingut el vistiplau de la Cambra Alta, on va aconseguir el suport de 21 senadors, 8 van votar en contra i 3 es van abstenir.

Xile es converteix així en el vuitè país d'Amèrica Llatina a legalitzar el matrimoni igualitari després d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Uruguai, Equador, Costa Rica i diversos estats de Mèxic.

La norma permet dir matrimoni a les unions entre persones del mateix sexe i a més habilita l'adopció i la filiació de fills a tots dos pares o mares, un dels punts clau de la discussió.

La decisió va ser celebrada per les organitzacions LGTBI del país, que porten setmanes urgint la tramitació parlamentària i que aquesta tarda van convocar una celebració a la cèntrica Plaza Itàlia de Santiago. "Aquest és un pas històric. Per fi acabem amb desigualtats estructurals i dignifiquem a les persones de la diversitat sexual i de gènere", va manifestar a Efe Ramón Gómez, encarregat de Drets Humans del Moviment d'Integració i Alliberament Homosexual (Movilh).

El projecte de matrimoni igualitari es va presentar el 2017 gràcies a l'impuls de l'expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) i va estar estancat durant gairebé quatre anys. El juliol passat, en un gir sorprenent, l'actual president, el dretà Sebastián Piñera, va dir que havia "arribat el temps" d'aprovar la iniciativa i va instruir al Parlament que el debatés amb urgència.

L'anunci va caure com un gerro d'aigua freda entre els sectors més conservadors de la dreta, que la setmana passada van votar en contra i van allargar durant altres set dies la discussió. Fins ara i des de 2015, les persones homosexuals només comptaven amb la figura legal de l'Acord d'Unió Civil (AUC), que no reconeix drets de filiació.