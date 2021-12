Coneixia la Xina l’imminent boicot diplomàtic nord-americà als Jocs d’Hivern de Pequín i hi havia els ressorts activats. Des del Ministeri d’Exteriors, ambaixades i premsa es va respondre a l’uníson: l’últim desafiament de Washington és un acte pretensiós i teatralitzat, amb prou feines escarafalls per a la galeria, perquè els seus funcionaris mai no havien estat convidats. Acudiran els Estats Units només amb els seus atletes, com ja preveia Pequín, per no contribuir a la «fanfàrria» olímpica.

Des del Ministeri d’Exteriors es va fer referència a la paradoxal absència dels que no esperaven. «Un desplegament publicitari», va menysprear Zhao Lijian, el seu portaveu. També va acusar Washington de violar la neutralitat política de l’esport, va anunciar mesures contundents de càstig que no va aclarir i va pronosticar que se’n ressentirà la col·laboració bilateral. I va criticar Washington per apuntalar les seves acusacions de crims contra la humanitat en «rumors i mentides». Des dels Estats Units han justificat el boicot en la repressió contra els uigurs, l’hostilitat cap a Taiwan, la involució democràtica a Hong Kong i el mediàtic i recent cas de la tennista xinesa Peng Shuai. «Els Estats Units no han proporcionat ni una sola evidència que a la Xina s’estan portant a terme genocidis ni crims contra la humanitat. Equival a acusar el teu veí d’assassinat sense donar el nom de la víctima ni una data o un lloc del crim», clamava ahir un editorial a la premsa nacional. «És una enorme paròdia cap a l’esperit olímpic, una flagrant provocació política i un seriós desafiament a 1.400 milions de xinesos. Només aconseguiran que el poble xinès i la resta del món vegin més clara la hipocresia dels polítics nord-americans», va afirmar Liu Xiaoming, antic ambaixador a Londres. El boicot nord-americà en temps de coronavirus entela el clima de cordialitat edificat a la recent xerrada telefònica de Xi Jinping i Joe Biden i remarca les fràgils costures de la seva relació. S’esperava del segon que mantingués el fragor a les àrees de conflicte inevitable entre dos països que es discuteixen la primacia global però que relaxés a la resta l’hostilitat de l’Administració Trump. El torpede cap a l’escenari olímpic suposa un desafiament considerable per a Pequín. És improbable que aviat s’apagui el ressò del boicot.