Reporters sense Fronteres (RSF) demana a les democràcies que prenguin mesures per obligar la Xina a canviar la seva política de repressió creixent contra la premsa, i que es tradueix per exemple en el fet que el règim de Pequín és «la presó més gran per als periodistes» al món, amb almenys 127 d’ells entre reixes. En un informe titulat «El gran pas enrere del periodisme a la Xina», RSF denuncia «la campanya sense precedents portada a terme aquests últims anys pel règim xinès contra el periodisme i el dret a la informació al món sencer».

El seu secretari general, Christophe Deloire, adverteix que si les autoritats de Pequín continuen en aquesta direcció, «els ciutadans xinesos corren el risc de perdre l’esperança en veure un dia la llibertat de premsa instaurada al seu país». Per evitar-ho, Deloire fa una crida a les democràcies perquè identifiquin «totes les estratègies adequades per dissuadir el règim de Pequín de continuar les seves polítiques repressives» i que alhora recolzin els xinesos que «estimen el seu país i alhora volen defensar el dret a la informació». Boicot nord-americà Aquesta crida es produeix després que els Estats Units indiquessin dilluns passat que no enviaran cap representant diplomàtic als Jocs Olímpics d’hivern de Pequín 2022 en protesta per les violacions dels drets humans en el gegant asiàtic. RSF detalla al seu informe «l’estratègia de Pequín per controlar l’accés a la informació a l’interior i a l’exterior de les seves fronteres», analitza «les eines de la repressió dels periodistes utilitzades pel règim» i l’empitjorament de la llibertat de premsa a Hong Kong. Explica que per als periodistes xineso el simple fet d’investigar és un tabú i publicar informacions censurades els pot costar anys de presó en «presons insalubres on els maltractaments poden suposar la mort». També explica el «sistema d’intimidació dels corresponsals» basat en «la vigilància i el xantatge amb el visat», que n’ha forçat 18 a sortir del país el 2020. A més, hi ha tres corresponsals de mitjans estrangers d’origen xinès (Gui Minhai, Yang Hengjun i Cheng Lei) que estan detinguts per espionatge.