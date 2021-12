El jutge de l’Alt Tribunal de Justícia de Londres, Matthew Nicklin, ha de dictar sentència i decidir en els propers dies o setmanes si Joan Carles I té immunitat o no per ser jutjat per la justícia anglesa. Per resoldre aquesta qüestió, Nicklin haurà de determinar entre altres punts si el rei emèrit segueix formant part de la Casa Reial, un assumpte en disputa.

La segona i darrera sessió de la vista preliminar va estar centrada en les al·legacions de James Lewis, l’advocat de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Com ja va anticipar en la seva intervenció de dilluns, el lletrat va insistir que un sobirà, per ser considerat com a tal, ha de ser Cap d’Estat, i el demandat evidentment no ho és des del moment en què va abdicar, el 2014. «L’únic cap d’Estat i sobirà és Felip VI», va afirmar. Per altra banda, el Govern no té preparat el «full de ruta» de modernització de la Corona, que pretenia treballar amb la Zarzuela per donar-li més «transparència». La seva «prioritat» és la recuperació econòmica i la vacunació i el combat contra la pandèmia, i hi aboca tots els seus esforços, incideix, i l’actualització de la Monarquia, sempre segons el seu discurs, és una qüestió lateral ara mateix.