Després de llargs mesos de comiats, l’era Merkel ja és història: la ja excancellera va entregar ahir les regnes del Govern federal alemany al socialdemòcrata Olaf Scholz. Acaben així 16 anys d’executius consecutius liderats pels conservadors i amb Merkel al capdavant. La transició escenificada ahir és la fi d’una era per a Alemanya i també per a Europa.

No només se’n va del poder la política més influent del Vell Continent durant l’última dècada i mitja, sinó que el seu comiat deixa pas a una forma de govern inèdita a la cancelleria: l’anomenada coalició semàfor, conformada pels socialdemòcrates, els ecologistes d’Els Verds i els liberals de l’FDP, es fa càrrec del país més poblat i la primera economia de la Unió Europea per primera vegada a la història de la República Federal. La fórmula genera grans expectatives i també moltes incerteses.

Scholz va ser elegit al Bundestag amb el suport de 395 diputats i diputades d’un total de 707 vots emesos. En contra van votar 303 representants. Hi va haver un total de sis abstencions i tres vots nuls. Els partits de la ja governant coalició semàfor compten amb una majoria parlamentària de 416 escons. Amb sis diputats de l’SPD, verds i liberals oficialment absents per malaltia, Scholz no va comptar, per tant, amb uns quants vots que li haurien d’haver donat suport gràcies a l’acord de govern «social-eco-liberal» tancat entre l’SDP, verds i FDP. L’elecció del nou canceller no va estar, però, en perill en cap moment per la majoria amb què compten les tres formacions.

Després de Willy Brandt, Helmut Schmidt i Gerhard Schröder, Scholz es converteix en el quart canceller socialdemòcrata de la història de la República Federal. L’SPD aconsegueix tornar al poder contra pronòstic: fa només sis mesos, el partit era a deu punts de distància dels conservadors de la CDU-CSU, que ara passen a l’oposició. Després de ser elegit pel Parlament i rebre el càrrec oficialment del president federal, l’exsocialdemòcrata Frank-Walter Steinmeier, Scholz va participar en un acte de traspàs de poders a la cancelleria amb la presència de Merkel.

«De cor li desitjo el millor»

«De cor li desitjo el millor en aquest càrrec i la millor de les sorts per al nostre país», va dir Merkel al nou canceller. «És un gran desafiament. Estic molt agraït a les ciutadanes i ciutadans d’aquest país i al Parlament alemany per haver-me encomanant aquesta tasca. El fet que junts hàgim pogut reunir tantes experiències durant tant de temps m’ajudarà. Moltes gràcies per la seva feina», li va respondre Scholz, fins ahir vicecanceller de l’últim executiu de Merkel.

El primer Gabinet de Scholz es va posar ahir mateix a treballar en celebrar la primera reunió entre el canceller i els seus 16 ministres. L’assumpte que més preocupa és la gestió de la pandèmia, amb una incidència que continua per sobre dels 400 nous casos per cada 100.000 habitants i una quota de vacunació molt baixa en alguns estats federats.

Un dels reptes personals de Scholz serà mantenir l’estabilitat i la cohesió d’un Govern amb partits molt diferents i amb figures polítiques joves i ambicioses. Els verds Robert Habeck i Annalena Baerbock -copresidents del partit ecoliberal- dirigiran, respectivament, els ministeris d’Economia i Protecció Climàtica i d’Exteriors. Habeck serà, a més, el seu vicencanceller. El president de l’FDP, Christian Lindner, estarà al capdavant de Finances, probablement la cartera amb més pes, ja que suposa la clau per finançar totes les reformes que el nou Govern s’ha proposat.

Les 177 pàgines de l’acord de govern negociat durant mesos contenen grans impulsos renovadors per a un país que necessita reformes urgents si vol mantenir el seu estatus de potència econòmica i industrial: digitalització de l’Administració pública i l’economia –en un país amb un dèficit d’inversió en fibra òptica que el col·loca a la cua dels països europeus en infraestructura d’internet-, construcció de 400.000 habitatges anualment -100.000 d’ells amb diners públics- per combatre la greu carestia de sostre assequible als grans centres urbans i la transició del model energètic fòssil al renovable.