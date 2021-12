El ministre francès per a les Petites i Mitjanes Empreses, Alain Griset, va dimitir ahir després de ser condemnat per haver amagat diverses dades a la declaració de patrimoni que va haver de fer com a membre del Govern. El seu departament va explicar en un comunicat que, en presentar la dimissió, va agrair al president francès, Emmanuel Macron, la responsabilitat que li havia encarregat en nomenar-lo el juliol del 2020. Griset serà substituït pel secretari d’Estat de Turisme, Jean-Baptiste Lemoyne, que mantindrà el càrrec actual, segons va explicar l’Elisi en un comunicat. «M’entristeix molt que deixi el Govern. Ha fet una feina molt important», va assegurar Macron durant un desplaçament oficial a Vichy, al sud-est del país.