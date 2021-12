ERC dona per fet que no hi haurà un acord imminent –aquest mateix dijous- sobre la Llei Audiovisual. Contràriament al que ha pronosticat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, fonts dels republicans sostenen que els avenços que s'han produït respecte a la setmana passada encara són "insuficients". Per aquest motiu els republicans han presentat esmenes als pressupostos generals de l'Estat al Senat, on els seus vots no són imprescindibles aritmèticament, però on un 'no' deixaria l'executiu de Sánchez sense el seu principal soci parlamentari. "Falta molta concreció", sostenen, després d'un nou matí en què els equips negociadors han estat intercanviant documents.

Els republicans i el govern espanyol tenen sobre la taula diverses propostes per fer efectiva la protecció de les llengües cooficials a la Llei Audiovisual. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit que el marc normatiu "limita" la capacitat de l'executiu espanyol de posar quotes a la Llei a les plataformes que no tenen seu social a l'Estat, com Netflix i HBO. La via de l'acord podria arribar per l'establiment d'una quota en la producció en català a totes les plataformes, per la creació d'un fons de doblatge i incentius i les ajudes, en la línia del que va apuntar dilluns el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que va dir que la llei tindria "una mica de tot". La negociació ha avançat en les últimes hores gràcies, entre altres, al retorn a la taula de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que havia intervingut en els primers trams dels contactes i que és la persona que va teixir els acords de legislatura amb Gabriel Rufián. Mentrestant, ERC ha presentat esmenes als pressupostos de l'Estat. Són esmenes parcials que en cas de prosperar forçarien el retorn dels comptes al Congrés dels Diputats i trencarien l'estratègia del govern espanyol, que vol aprovar-los sense canvis al Senat. La portaveu dels republicans al Senat, Mirella Cortès, ha intervingut al debat dels pressupostos a la cambra alta per recordar que la seva formació va posar unes "condicions clares" per a la investidura de Pedro Sánchez. Passaven entre altres, per la creació de la taula de diàleg i per tancar el pas a la dreta espanyola. Ara, segons Cortès, "res ens porta a considerar el nostre suport factible a aquests pressupostos", perquè "el PSOE trenca els marcs d'acord" i "ens veiem obligats a presentar esmenes al Senat". En la seva resposta, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat convençuda que ERC i el govern espanyol assoliran un acord sobre la Llei Audiovisual aquest mateix dijous que acabarà facilitant la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat al Senat amb el vot d'ERC. La ministra ha afirmat que el seu govern es preocupa de protegir les llengües cooficials, però té "un marc normatiu que ens limita" sobre l'aplicació de les quotes a les plataformes que no tenen seu a l'Estat, com Netflix o HBO. "Portem tres setmanes treballant de forma intensa per superar aquest element", ha dit, "i estic convençuda que al llarg de les pròximes hores arribarem a un acord".