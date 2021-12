Austràlia, Nova Zelanda i el Regne Unit s’han sumat als Estats Units en el boicot diplomàtic als Jocs Olímpics d’Hivern de Pequín, previstos per al proper mes de febrer. Aquesta acció no afecta la competició ni impedeix l’assistència dels atletes d’aquests països. El primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir la seva decisió davant de la Cambra dels Comuns. i cap autoritat en representació de Londres anirà a la cita esportiva.

Poc abans s’havia manifestat en el mateix sentit el seu homòleg australià, Scott Morrison, que va argumentar la decisió pels «desacords» amb la Xina sobre una sèrie de qüestions, entre elles les lleis australianes contra la interferència estrangera. Igual que Washington, Morrison també va fer referència als abusos de drets humans a Xinjiang, on els EUA asseguren que hi ha un «genocidi» contra la minoria uigur, i la falta de voluntat del Govern xinès per reunir-se amb responsables australians com a raons de la seva decisió.

El govern de la Xina va lamentar les posicions adoptades per diversos governs occidentals. En el terreny europeu, només Lituània ha fet el pas, mentre que altres governs com el francès han advocat perquè hi hagi coordinació.