Rússia no es vol quedar enrere en la carrera espacial. Després que l’octubre passat el país s’avancés al mateix Tom Cruise i realitzés per primera vegada la filmació d’una pel·lícula en òrbita, ahir va tornar al món lucratiu i cada vegada més competitiu del turisme espacial, enviant a l’Estació Espacial Internacional (EEI) -previ pas per caixa- un milionari japonès i la seva mà dreta per a una estada a l’espai de 12 dies. «Els somnis es compleixen», va tuitejar Yusako Maezawa, un magnat que va fer una gran fortuna gràcies a la moda en línia.

El ric home de negocis i el seu acompanyant, Yozo Hirano, no es quedaran plegats de braços durant les gairebé dues setmanes que passaran a bord de l’EEI. A Maezawa se li han encomanat un centenar de tasques, encara que hi haurà fins i tot temps de jugar un partit de bàdminton en ingravidesa amb el cosmonauta rus que va pilotar la nau des del seu enlairament del cosmòdrom de Baikonur, a l’estepa del Kazakhstan, fins a l’estació, a la qual en aquests moments estan allotjats set cosmonautes, incloent-hi un de nacionalitat japonesa. Abans d’iniciar el vol, tant Maezawa com el seu acompanyant van passar setmanes senceres entrenant-se a la Ciutat de les Estrelles.