Un total de 57 països ja han detectat casos de la nova variant òmicron del coronavirus, encara que molts dels afectats o no presenten símptomes o aquests són lleus, va destacar ahir l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en un informe on alertava sobre l’alta possibilitat de reinfecció que sembla tenir el nou cep.

L’informe epidemiològic setmanal de l’organització va assegurar que els 212 casos confirmats a 18 països de la Unió Europea (UE) van ser en persones amb símptomes lleus o fins i tot asimptomàtiques. L’OMS va avisar però que encara que la variant òmicron pugui causar menys casos greus que la delta (predominant actualment) podrien augmentar les hospitalitzacions i les morts si, com es tem, és més contagiosa i causa més infeccions en general.

En els darrers 60 dies, dels 900.000 casos de covid-19 analitzats per la xarxa de laboratoris global Gisaid, més del 99 % segueixen sent causats per la variant delta del coronavirus, i només 713 (0,1%) pertanyen a l’òmicron. No obstant això, aquest nombre és considerablement més gran a l’indicat per l’OMS fa una setmana (quan Gisaid havia identificat 14 casos d’òmicron) i la variant ja supera en nombre d’altres detectades anteriorment, com l’alfa o la gamma. L’OMS va fer referència a previsions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, que espera que l’òmicron es converteixi en la variant dominant a la UE (més del 50 % dels casos) entre el gener i el març del 2022, depenent del nivell de transmissibilitat que acabi tenint.

Òmicron i la tercera dosi

Per altra banda, els estudis preliminars fets en laboratoris indiquen que dues dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech potser no donin protecció suficient contra la variant òmicron del coronavirus, però tres dosis sí que són capaces de neutralitzar-lo.

Les firmes farmacèutiques, en un comunicat divulgat ahir, van assenyalar que un grup de pacients que havien rebut dues dosis de la seva vacuna contra la covid-19 van mostrar una eficàcia contra la variant òmicron 25 vegades menor que contra el virus en la variant anterior. Això «indica que dues dosis de la vacuna BNTA162B2 poden no ser suficients per protegir contra la infecció amb la variant òmicron», establia el comunicat. Però les dades preliminars assenyalen així mateix que «la protecció millora amb una tercera dosi de la nostra vacuna», va afirmar el president de Pfizer, Albert Bourla.

Per la seva part, Ugur Sahin, president de BioNTech, va assenyalar que «les primeres dades indiquen que una tercera dosi podria oferir un nivell suficient de protecció contra la malaltia en qualsevol grau de gravetat causada per la variant òmicron». Els estudis realitzats fins ara constaten que una dosi de reforç de la vacuna actual multiplica exponencialment el nivell d’anticossos contra el coronavirus, situant-se a un nivell similar al que produeixen les dues dosis contra el virus original.

Al marge d’aquestes investigacions, les farmacèutiques continuen treballant per produir una nova vacuna específica. Les companyies van començar a desenvolupar-la el 25 de novembre passat i continuaran per si cal obtenir-ne una adaptada. De fet, tenen previst tenir-la preparada al març. A més, esperen produir 4.000 milions de dosis de Comirnaty l’any que ve.

En aquest sentit, la borsa espanyola, de la mateixa forma que la resta de places europees, va tancar amb pèrdues la sessió d’ahir, malgrat la dosi d’optimisme que va suposar la notícia expressada per Pfizer sobre l’eficàcia de la tercera dosi sobre la variant òmicron.