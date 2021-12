L’exdiputada i exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal va tornar ahir al Congrés a comparèixer a la comissió que investiga la presumpta trama parapolicial per robar a Luis Bárcenas informació sobre la caixa b del seu partit. L’exnúmero dos de Mariano Rajoy va optar pel silenci i no va respondre a les preguntes dels grups parlamentaris.

Cospedal va prendre la paraula en comptades ocasions en les dues hores que va durar la sessió. Al principi, va anunciar la seva decisió d’acollir-se al dret constitucional de no respondre. Al final, va assegurar que Bárcenas «menteix sistemàticament» i que no és bo per a la «democràcia» basar «actuacions judicials i també polítiques» en declaracions de «persones» com ell.

L’extresorer va denunciar davant Manuel García-Castellón, el jutge que investiga el cas Kitchen, que durant la primera etapa de Rajoy i Jorge Fernández Díaz al Govern existia «una operació del Ministeri d’Interior» per «acovardir-lo». García-Castellón va confirmar a l’octubre que té indicis per jutjar per aquesta trama Fernández Díaz; el seu antic número dos, Francisco Martínez, quatre alts comandaments més de la Policia i Sergio Ríos, antic xofer de Bárcenas.

Cospedal va recordar que va ser cridada a declarar al juny com a investigada i que, setmanes després, el jutge la va declarar «exempta de tota responsabilitat». Tot i això, va continuar, com que la fiscalia anticorrupció i dos partits polítics (PSOE i Unides Podem) han recorregut aquesta decisió, l’assumpte segueix obert i ella ha cregut necessari «respectar» la separació de poders i pensar també en el que és millor per al seu dret a la defensa.

L’exdiputada va anar a la cambra baixa mig any després de la seva primera citació, aquella que es va suspendre a l’últim moment perquè el jutge va decidir imputar-la aquell mateix dia amb el seu marit, Ignacio López del Hierro, per les reunions que tots dos van mantenir amb l’excomissari José Villarejo i que aquest va gravar.

El diputat de Junts Josep Pagès va aprofitar per recordar l’operació Catalunya, que l’executiu de Rajoy va posar en marxa per investigar polítics independentistes, i va esmentar l’1-O. El diputat va dir que es va «atacar els votants». En acabar el torn, l’exnúmero dos del PP va intervenir. «Les forces i cossos de seguretat de l’Estat el que van fer va ser complir la legalitat», va assegurar Cospedal.