El Ministeri de Sanitat ha decidit reprendre la tasca pendent d’endurir les mesures antitabac amb un pla integral que planteja, entre altres mesures, la prohibició de fumar a l’interior dels cotxes, l’empaquetatge genèric dels paquets i un augment dels impostos de tots els productes relacionats amb el tabac. Sanitat ha enviat l’estratègia a les societats científiques i comunitats perquè facin les seves aportacions, amb l’objectiu que «abans del 2023» estiguin en marxa les mesures principals.

En termes generals, el pla compta amb el suport de les societats mèdiques, ja que inclou moltes de les peticions que els experts han traslladat a Sanitat perquè Espanya assoleixi els objectius marcats per l’OMS. Aquestes fites estableixen una reducció relativa del 30% en el consum de tabac per a l’any 2025, prenent com a referència el 2010. Per això, la Societat Espanyola de Medicina de Família SemFYC considera que l’estratègia és «ambiciosa i responsable». El seu portaveu en aquesta matèria, Rodrigo Córdoba, considera que caldria avançar «més lluny i més ràpid» i implementar les principals restriccions i mesures «al llarg del 2022, sense esperar el 2023», any en què la celebració de les eleccions podria deixar sense efecte el pla.

Alhora, el president de la Xarxa Europea de Prevenció del Tabaquisme, Francisco Rodríguez Lozano, apunta que el més òptim és que el pla es plasmi en una reforma de la llei antitabac actual, que amb la seva darrera modificació, el 2010, va situar Espanya entre els països més avançats, però s’ha quedat «obsoleta». O bé que s’aprovi una nova llei per donar a les mesures força normativa i que es compleixin.

L’efecte covid

Segons Rodríguez Lozano, Espanya es troba en un «moment excepcional», ja que «la gent ja està saturada de la covid, però valora que s’emprenguin accions que protegeixin la salut i amb les restriccions imposades per la pandèmia s’han entès certes limitacions com la prohibició de fumar a terrasses» que han imposat algunes autonomies. «Gairebé tots els partits i la societat acceptaran les mesures, i per això podria ser una llei consensuada i que es complís», afegeix. Convé precisar que el pla del ministeri no esmenta específicament les terrasses de l’hostaleria com a espais a alliberar de fum, però, segons Rodríguez Lozano, aquesta limitació «es concretarà més endavant», igual que l’ampliació a altres espais no recollits a la llei actual . El que sí que esmenta l’estratègia és la necessitat de «promoure» bones pràctiques com les «platges sense fum» per protegir la salut i eliminar les burilles.