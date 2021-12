El Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) manté les aturades previstes per als dies 20, 21 i 22 de desembre malgrat que hi va haver «certs avenços» sobre condicions laborals i ajudes econòmiques al sector a la reunió que van celebrar ahir amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana van assenyalar que a la reunió van presentar un conjunt de mesures «històric i ambiciós» que permet avançar cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del sector i la millora de les seves condicions de treball. Aquesta és la segona reunió després de la del 19 de novembre. Després d’aquesta primera trobada el Ministeri va enviar una proposta als transportistes que va decebre el sector, però ahir el Govern va presentar un nou document, millor que l’anterior, segons fonts del CNTC.