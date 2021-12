La fiscal general de l’estat de Nova York, Letitia James, va cridar a declarar ahir l’expresident nord-americà Donald Trump en el marc de la investigació per presumpte frau fiscal de l’Organització Trump, l’empori familiar del magnat novaiorquès. Segons va informar el diari The Washington Post, James hauria sol·licitat la compareixença de Trump per al proper 7 de gener a Nova York. La fiscalia investiga possibles delictes del conglomerat empresarial de l’exmandatari buscant préstecs i beneficis fiscals.

Trump ha qualificat diverses vegades el procés en contra de «corrupció» i ha lamentat que es tracti d’un «desesperat» intent, segons la seva opinió, per imputar-li un delicte. També ha acusat la fiscal de «fer campanya» contra ell. «No hi ha res més corrupte que una investigació que busca desesperadament un delicte; és exactament el que està passant», va assegurar el maig passat. En una extensa declaració a la seva pàgina web, l’expresident dels EUA va tornar llavors a insistir que està sent víctima «de la caça de bruixes més gran de la història dels Estats Units» i va asseverar que les institucions dirigides pel Partit Demòcrata «s’estan consumint» en aquests intents per condemnar-lo.