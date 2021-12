La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar ahir al ple del Senat que l’IVA de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús continuarà en el tipus superreduït del 4% durant el primer semestre del 2022. Per justificar la mesura, la ministra va explicar que el Govern aprovarà properament la pròrroga de l’ús del protector nasobucal durant «sis mesos» més, un període en què la màscara «seguirà sent obligatòria». Fonts de Sanitat van aclarir, no obstant, que Montero es referia als sis mesos de pròrroga de l’IVA superreduït, no pas que el tapaboques sigui obligatori sis mesos més. Sanitat sempre ha rebutjat fixar una data de finalització de l’ús de les mascaretes. No ho va fer quan la pandèmia va donar treva i menys ara que la incidència del virus va a l’alça. Pel que fa a la reducció de l’IVA, la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va admetre que «hi ha marge» per mantenir el tipus del 4% més enllà de final d’any.