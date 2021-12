L’associació Parlem espanyol ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya contra els autors de diversos missatges de Twitter adreçats a la família de Canet de Mar que va aconseguir que un jutge els reconegués el dret a un 25% d’ensenyament en castellà a l’escola. Els missatges que s’investigaran procedeixen tant de pares dels alumnes d’aquest col·legi com d’altres àmbits.

Petició de confiança

El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar ahir que tota amenaça a la convivència a Catalunya s’investigarà i va demanar confiar en les forces de seguretat i el poder judicial. «Les qüestions són clares: tota possible amenaça en esdeveniments greus per a la convivència, més quan estem parlant en aquests termes, serà investigada, tinguem confiança en la investigació tant de les forces de seguretat com del poder judicial», va afirmar. Després de reunir-se amb la direcció de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va criticar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligui directament les direccions dels centres a aplicar un 25% de castellà en els casos que així resolgui, i, així, «impedeixi» que sigui el seu departament qui gestioni la resposta a les sentències esmentades. Precisament, ahir van aparèixer pintades al centre en qüestió coincidint amb la visita de Gonzàlez-Cambray.