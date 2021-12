El jutge de Granada que va condemnar a Juana Rivas a cinc anys de presó el 2018 ha decidit denegar la petició de llibertat proposada per la defensa perquè "podria representar un greu perill per als seus fills", segons l'acte al qual ha tingut accés El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. D'aquesta manera, el magistrat del Jutjat penal Nº1 de Granada entén que existeix "previsibilitat futura de cometre nous delictes".

L'acte del magistrat Manuel Piñar Diaz nega aquesta "plena llibertat que obtindria amb la suspensió de pena" perquè això "podria representar un greu perill per als seus fills". A més, al·lega tres raons per a no concedir la llibertat. El primer que exposa es refereix a la falta de penediment de Rivas, ja que "en diverses ocasions ha manifestat que no es penedeix i ho tornaria a fer". El segon, que la mare de Maracena (Granada) condemnada pel Tribunal Suprem a dos anys i mig de presó -i posteriorment indultada de manera parcial pel Govern- "va repetir la mateixa conducta, després de ser condemnada en aquesta causa i estant els menors a Itàlia", on resideixen actualment amb el seu pare, Francesco Arcuri. I el tercer, potser el més cridaner, que observa que la plena llibertat de la mare suposaria un aparent perill per als menors, ja que uns certs documents de la causa "llancen indicis d'abusos sexuals a un dels menors quan estaven sota la seva custòdia".

L'advocat de Rivas, Carlos Aránguez, va sol·licitar, després de la concessió d'un indult parcial del Govern, la suspensió de condemna perquè considerava que complia els requisits per a això. Ara, el lletrat ha declarat que el jutge "basa la seva decisió en tres mentides", que coincideixen amb les tres raons que ha aportat el magistrat per a rebutjar la petició de la defensa.

Ha exposat que la mare granadina "ha manifestat per escrit el seu penediment en múltiples documents signats per ella, i que consten en el procediment", en concret en la petició de l'indult i les sol·licituds del tercer grau penitenciari. Així mateix, fa referència a l'única entrevista que Juana Rivas ha concedit en els últims tres anys, a l'Objectiu de la Sexta, en la qual va afirmar: "Crec que he pagat bastant la part d'error que vaig poder jo tenir. Porto 5 anys sense els meus fills. Quan una mare veu que els seus fills estan patint, és inevitable buscar una manera perquè ho deixin de fer i és impensable que la justícia del teu país no t'ajudi".

Aránguez ha reclamat al seu torn que és "absolutament fals" que hagi existit algun procediment contra Juana a Itàlia ni per aquest ni per cap altre delicte i ha indicat que l'últim motiu, el que li "sembla tan increïble i abjecte", li resulta "una mica tan repugnant que mereix el nostre més enèrgic retret". Per això, ha anunciat que la defensa presentarà en breu una querella criminal contra el magistrat Manuel Piñar per un delicte de prevaricació judicial i calúmnies.

"Abusos sexuals"

Manuel Piñar Díaz ha recordat en el seu acte que el jutjat granadí ja va emetre "el parer sobre el perill que per als fills representa l'acusada en un informe contrari a l'indult" i que en aquest moment va destacar que, estant els dos menors sota la cura i custòdia de la mare, "un d'ells va ser abusat sexualment, segons va dictaminar la pediatra, un forense i va manifestar el propi menor". "Mentrestant, poc després de constatar-se aquests fets, la mare oculta als nens, precisament en el moment en què la presència del menor era essencial per la recerca", afegeix.

Segons el magistrat, les imatges que es van avaluar en la causa d'aquests presumptes abusos sexuals "són esborronadors" i presenten "indicis de presumpta negligència per desatenció de l'obligació [de Juana Rivas] de vetllar per ell". "Segons consta, va anar al col·legi del menor on van prendre la decisió de portar-lo al metge", ha indicat el jutge, que ha asseverat que "ni tan sols la mare és qui ho fa" ni consta que denunciés aquest fet, "com és d'esperar en una mare normal".

El jutge insisteix que "ja no sap com fer que arribi al coneixement dels restants tribunals, i per descomptat del Govern", i assegura que sobre aquest fet "s'ha tirat terra al damunt" i s'ha "defugit la seva transcendència", sota l'aparença que Juana Rivas sigui una víctima de violència sobre la dona, quan després de l'única condemna contra Arcuri, que data de 2009 i per la qual aquest va ser condemnat a tres mesos de presó, la parella "es reconcilia, concep un altre fill, sense que hi hagi hagut cap altre episodi acreditat de maltractament".

Reinserció dins del centre penintenciari

Per al magistrat, no és excloent que Juana Rivas compleixi amb el seu procés de reinserció dins del Centre d'Internament Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, en el qual compleix condemna des del juny d'enguany, en lloc de fer-ho en llibertat com sol·licitava la seva defensa. En l'acte, sosté que cap dada acredita que la reinserció sigui "més efectiva i profitosa fora del Centre Penitenciari, perquè la nostra legislació penitenciària ha avançat molt en el tractament i ofereix múltiples oportunitats i activitats per a aconseguir aquesta fi primordial de la pena".

Juana Rivas complia condemna en el CIS Matilde Cantos, del qual va sortir durant un període breu d'aquest mes per a continuar amb un tercer grau, en el qual era vigilada a través d'una polsera de control telemàtic des de la seva casa, gràcies a una decisió d'Institucions Penitenciàries. Va ser finalment el 20 de juliol quan va reingressar en el CIS, un centro en el que es compleixen penes en règim obert.