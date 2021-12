El suport als conservadors del primer ministre britànic, Boris Johnson, ha caigut al nivell més baix en 11 mesos, després de l'anunci de noves restriccions per la covid i la contínua polèmica sobre una festa nadalenca en Downing Street, assenyala aquest divendres un sondeig sobre intenció de vot.

La consulta, feta per la signatura YouGov per al diari 'The Times', indica que el suport als 'tories' ha caigut tres punts enfront del mes anterior fins a situar-se en el 33%, mentre que els laboristes de Keir Starmer van pujar quatre punts fins al 37%.

D'acord amb el sondeig -fet entre el 8 i el 9 de desembre entre 1.686 adults-, els consultats van qüestionar la integritat de Johnson per l'aparent celebració d'una festa nadalenca fa un any a pesar que el país complia mesures restrictives per a contenir la propagació de la covid-19.

A tot això se suma el descontentament de diversos diputats conservadors per la imposició de noves mesures anticovid, com l'ús obligatori de màscares en llocs tancats i una passada de vacunació per a entrar en espectacles o esdeveniments amb molta concurrència de públic.

Segons els mitjans, el cap del Govern afronta una rebel·lió en les files 'tories', ja que uns 50 parlamentaris de la seva formació poden votar en contra de les noves restriccions quan siguin debatudes i votades dimarts que ve en la Cambra dels Comuns. El diari 'The Times' afirma que el nombre de diputats rebels pot fins i tot arribar als cent.

La polèmica per la celebració nadalenca continua. Pel que sembla, l'esdeveniment va tenir lloc el 18 de desembre de 2020, quan el Regne Unit comptabilitzava per centenars les morts diàries per la covid-19. Johnson, que ha negat sempre que aquesta festa tingués lloc, ha ordenat una investigació per a determinar si realment es va celebrar en la residència oficial de Downing Street i qui van estar.

En aquest sentit, l'antic assessor de Johnson Dominic Cummings va dir aquest divendres als mitjans que el primer ministre va saber de l'existència del festeig però possiblement no hi va assistir.

Si Johnson no estava aquell dia a la seva residència de camp de Chequers, als afores de Londres, el polític segurament va haver de passar en algun moment pel lloc de l'edifici de Downing Street on tenia lloc la festa de Nadal, va afegir Cummings.

El novembre passat, els líders de l'influent comitè que agrupa els diputats conservadors sense cartera es van reunir amb Johnson enmig de l'aparent descontent en les files 'tories'. Els diputats de l'anomenat Comitè 1922 tenen la facultat de desafiar el lideratge d'un primer ministre si reuneixen un mínim de 54 signatures, necessàries per a iniciar un procés intern que decideixi si Johnson ha de continuar o no com a líder del Partit Conservador.