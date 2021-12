A la vida turbulenta de Boris Johnson, la d’ahir va ser una jornada excepcional, fins i tot per als estàndards als quals s’ha acostumat el primer ministre britànic. Al creixent escàndol de les festes nadalenques a Downing Street (ara en plural) s’hi va sumar l’acusació que Johnson va mentir sobre el pagament de la famosa decoració del seu pis, un altre assumpte tèrbol que el persegueix. Intentant mantenir el cap a la superfície, amb tants fronts oberts i la credibilitat per terra, per si faltava alguna cosa va haver de córrer a l’hospital per assistir al naixement del seu últim fill, el setè i el segon del seu tercer matrimoni.

La festa nadalenca celebrada pel personal de Downing Sreet el 18 de desembre de l’any passat no va ser l’única en aquell període quan els britànics, tancats a casa seva, no podien visitar els seus familiars. Sota la lupa hi ha ara mitja dotzena de celebracions en què presumptament no es van respectar les normatives vigents contra la covid. Johnson ha ampliat la investigació interna anunciada dimecres passat a una segona festa a la residència oficial el 27 de novembre, i a una tercera, el 10 de novembre, al Ministeri d’Educació. El ministre, Gavin Williamson, ja ha reconegut que ell mateix hi va participar.