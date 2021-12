El comandant de la Unitat Militar d’Emergències (UME) José Alberto Gallego va assenyalar ahir que l’estimació del final de l’erupció al volcà de La Palma és «que no durarà més d’un mes, encara que diàriament es va canviant la previsió». Gallego va traslladar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el volcà es troba en «tendència descendent» en una visita a la caserna general de la UME per rebre informació actualitzada sobre les operacions que està duent a terme la unitat a l’illa. En aquesta visita, la titular de Defensa va apuntar que aquest «tipus de missions» requereixen suport psicològic per a la població i per al contingent desplaçat, alhora que va felicitar la UME per la feina feta. Actualment aquesta operació compta amb un total de 237 militars, 186 de la UME i 51 pertanyents a l’Exèrcit de Terra, amb un total de 77 mitjans, entre els quals hi ha vehicles de reconeixement NBQR, drons i petites màquines carregadores.

Detectar els gasos tòxics El Govern augmentarà els mitjans materials necessaris per detectar els gasos tòxics provocats per l’erupció del volcà de La Palma en tractar-se d’una de les principals preocupacions que condiciona fins i tot de vegades la tasca de l’Exèrcit i altres serveis d’emergència. Per això, el Consell de Ministres té previst aprovar, previsiblement a la reunió d’avui, una partida per dotar d’aparells de detecció d’aquests gasos els efectius desplegats a La Palma, segons va anunciar Robles. Per part seva, el tinent coronel cap del Segon Batalló de la UME, José Alberto Gallego, coordinador del desplegament, va destacar per videoconferència des de La Palma que després de gairebé tres mesos d’erupció, la del volcà Cumbre Vieja ja és la més devastadora de l’illa i en breu serà la de més durada. Va informar que el volcà, actualment amb dues boques actives al con principal, ja ha afectat una superfície de 1.184 hectàrees i 3.039 edificis i les amplades de les colades superen els 3.000 metres. «Enemic invisible» Gallego va advertir d’un «enemic invisible que són els gasos», ja que de vegades es detecten alts nivells de diòxid de sofre i de diòxid de carboni que condicionen en alguns moments feines com la retirada de cendra de les teulades per evitar que s’ensorrin pel pes els edificis.