El papa Francesc rebrà demà Yolanda Díaz al Vaticà. La líder d’Unides Podem i vicepresidenta segona del Govern anirà aquest cap de setmana a Roma on mantindrà una trobada amb el Pontífex a la Santa Seu, segons expliquen fonts properes a la dirigent gallega. La cita, apunten, serà per tractar sobre els reptes que ha plantejat la crisi del coronavirus, com enfrontar-se a la precarietat laboral o analitzar els fluxos migratoris, entre altres temes. A l’entorn de la ministra de Treball concreten que a la conversa amb Francesc es parlarà de la crisi sanitària i social que ha causat el coronavirus els dos últims anys, la importància del «treball decent» per abordar la «precarietat i desigualtat social», així com la crisi climàtica.