Debut europeu del canceller alemany, Olaf Scholz, i del nou binomi francoalemany. El cap del Govern va entrar divendres en terreny de política europea. Seguint la tradició heretada de la postguerra, va viatjar a París en el seu primer viatge oficial. Allà el socialdemòcrata Scholz i el president francès, Emmanuel Macron, van destacar la seva «convergència» en els seus respectius discursos a la premsa. Com era d’esperar, la bona sintonia va predominar en aquesta estrena del tàndem Scholz-Macron, que posa punt final a 16 anys de relacions entre París i Berlín dominades per la mà de ferro d’Angela Merkel i els conservadors alemanys. Macron va destacar la coincidència de «punts de vista». Scholz també va presumir de «els nombrosos punts en comú constructius».

Després de París, el líder va fer la seva primera visita a Brussel·les, amb l’objectiu de reunir-se amb els presidents de les institucions europees i preparar el Consell Europeu de la setmana que ve. Davant Ursula von der Leyen, va destacar la seva voluntat d’impulsar «una millor Unió i ajudar al fet que això sigui possible» i no deixar a Alemanya «al marge de la política europea». Entre els reptes de futur de la UE, tots dos van destacar la lluita contra la pandèmia, el canvi climàtic i la possible invasió d’Ucraïna per Rússia.